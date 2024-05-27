Це 24 Каналу прокоментував політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що цю систему використовують для того, аби виявляти запуски балістичних ракет, зокрема, з ядерними головками. Наприклад, вона може стежити за запуском ATACMS. До слова, спершу прилетіло по подібній РЛС у Краснодарському краї Росії.

До теми Удари по стратегічних "очах": які наслідки для Росії матиме ураження РЛС "Воронеж-М" під Орськом

"Близько 6 тисяч кілометрів "бачить" ця станція. Кілька штук розташовані, кожна – на свій сегмент. Це вже друга загоризонтна станція, яку уражають", – сказав Тизенгаузен.

Колишній голова "Роскосмосу" Дмітрій Рогозін заявив, що це нібито "удар по ядерній тріаді".

Така система – це дуже важливий об'єкт. Удари по ній потрібні для того, аби "осліпити" Росію. Усе, аби вона "не бачила" коли та які літаки поставляють та які ракети запускають.

Триває підготовка. Це дуже хороші новини, але для росіян – це тривожно,

– сказав політтехнолог.

Український БпЛА пролетів 1800 кілометрів. Це – рекорд.

Прилетить усюди

Борис Тизенгаузен припускає, що цю відстань, ймовірно, подолав переобладнаний легкомоторний літак, який завантажили вибуховими речовинами. Аби подолати 1800 кілометрів, потрібно чимало пального. Ймовірно, росіяни думали, що в України немає засобів, які можуть так далеко літати.

"Усе-таки зсунулася лінія ураження. Нині ми бачимо 1800 (кілометрів – 24 Канал). Якщо у межах нафтогазовидобувної галузі розглядаємо, то вони там не налякані сидять і думають: "А сюди ж не прилетить нічого". Прилетить, виявляється", – наголосив політтехнолог.

Удар по російській РЛС в Орську