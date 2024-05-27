Это 24 Каналу прокомментировал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что эту систему используют для того, чтобы выявлять запуски баллистических ракет, в частности, с ядерными боеголовками. Например, она может следить за запуском ATACMS. К слову, сначала прилетело по подобной РЛС в Краснодарском крае России.
К теме Удары по стратегическим "глазам": какие последствия для России будет иметь поражение РЛС "Воронеж-М" под Орском
"Около 6 тысяч километров "видит" эта станция. Несколько штук расположены, каждая – на свой сегмент. Это уже вторая загоризонтная станция, которую поражают", – сказал Тизенгаузен.
Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что это якобы "удар по ядерной триаде".
Такая система – это очень важный объект. Удары по ней нужны для того, чтобы "ослепить" Россию. Все, чтобы она "не видела" когда и какие самолеты поставляют и какие ракеты запускают.
Продолжается подготовка. Это очень хорошие новости, но для россиян – это тревожно,
– сказал политтехнолог.
Украинский БПЛА пролетел 1800 километров. Это – рекорд.
Прилетит всюду
Борис Тизенгаузен предполагает, что это расстояние, вероятно, преодолел переоборудованный легкомоторный самолет, который был загружен взрывчатыми веществами. Чтобы преодолеть 1800 километров, нужно немало горючего. Вероятно, россияне думали, что в Украине нет средств, которые могут так далеко летать.
"Все-таки сдвинулась линия поражения. Сейчас мы видим 1800 (километров – 24 Канал). Если в рамках нефтегазодобывающей отрасли рассматриваем, то они там не напуганы сидят и думают: "А сюда же не прилетит ничего". Прилетит, оказывается", – подчеркнул политтехнолог.
Удар по российской РЛС в Орске
- Украинский беспилотник атаковал радиолокационную станцию россиян в городе Орск 26 мая. По данным источников 24 Канала, операцию провело ГУР МО.
- Такая система контролировала воздушное пространство от пустыни Такла-Макан в Китае до берегов Средиземного моря. Станцию ввели в эксплуатацию в 2017-м году.
- Последствия атаки видны на спутниковых снимках. Так на территории РЛС появились темные пятна. Вероятно, что это следы от пожара, который произошел в результате удара.