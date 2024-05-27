Это 24 Каналу прокомментировал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что эту систему используют для того, чтобы выявлять запуски баллистических ракет, в частности, с ядерными боеголовками. Например, она может следить за запуском ATACMS. К слову, сначала прилетело по подобной РЛС в Краснодарском крае России.

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"Около 6 тысяч километров "видит" эта станция. Несколько штук расположены, каждая – на свой сегмент. Это уже вторая загоризонтная станция, которую поражают", – сказал Тизенгаузен.

Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что это якобы "удар по ядерной триаде".

Такая система – это очень важный объект. Удары по ней нужны для того, чтобы "ослепить" Россию. Все, чтобы она "не видела" когда и какие самолеты поставляют и какие ракеты запускают.

Продолжается подготовка. Это очень хорошие новости, но для россиян – это тревожно,

– сказал политтехнолог.

Украинский БПЛА пролетел 1800 километров. Это – рекорд.

Прилетит всюду

Борис Тизенгаузен предполагает, что это расстояние, вероятно, преодолел переоборудованный легкомоторный самолет, который был загружен взрывчатыми веществами. Чтобы преодолеть 1800 километров, нужно немало горючего. Вероятно, россияне думали, что в Украине нет средств, которые могут так далеко летать.

"Все-таки сдвинулась линия поражения. Сейчас мы видим 1800 (километров – 24 Канал). Если в рамках нефтегазодобывающей отрасли рассматриваем, то они там не напуганы сидят и думают: "А сюда же не прилетит ничего". Прилетит, оказывается", – подчеркнул политтехнолог.

Удар по российской РЛС в Орске