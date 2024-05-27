В понедельник, 27 мая, источники 24 Канала подтвердили, что за операцию ответственное Главное управление разведки Минобороны. В то же время в этом материале смотрите, где город Орск расположен на карте и где была расположена пораженная установка "Воронеж М".

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Дрон атаковал РЛС в Орске

Расположен город в Оренбургской области и имеет население в около 190 тысяч человек. Следует упомянуть, что 5 мая в этом населенном пункте прорвало дамбу, из-за чего затопило 10 тысяч домов, а 4 000 человек эвакуировали.

Где расположен российский город Орск: смотрите на карте от Google maps

Собеседники 24 Канала на условиях анонимности уточняли, что беспилотник поразил радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей "Воронеж М". В российской версии Википедии можно найти, что РЛС была расположена по координатам:

51°16′27″ северной широты

58°57′34″ восточной долготы.

Где россияне разместили РЛС "Воронеж М" в Оренбургской области: смотрите на карте от Google maps

Эта установка контролировала воздушное пространство от пустыни Такла-Макан до берегов Средиземного моря. Также она заменяла РЛС "Днепр" в Казахстане, а с 2015 года работала в тестовом режиме по сопровождению баллистических целей. Не так давно, в 2017 году, "Воронеж М" в Орске ввели в эксплуатацию.



Как выглядит радиолокационная станция "Воронеж М" / Фото с информресурсов Кремля

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Добавим, что 27 мая, среди прочего, стало известно о поражении топливно-заправочной станции в российском городе Ливнах, что в Орловской области России. Губернатор региона Андрей Кличков сначала заявлял об "успешной работе" противовоздушной обороны.

Однако впоследствии кремлевский чиновник все-таки признал, что во время следующего удара беспилотник упал на территории топливно-заправочной станции в Ливнах. Собственно, якобы была повреждена часть фасада административного здания, на место выехали соответствующие службы.