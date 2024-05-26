Сейчас это якобы самый дальний регион России, где обнаруживали украинские дроны. Об этом сообщали российские СМИ, передает 24 Канал.
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"Украинский" дрон обнаружили в Оренбургской области
Российские телеграм-каналы, со ссылкой на "источники" в правоохранительных органах, писали, что целью "украинского" беспилотника, вероятно, был военный объект в Орске.
В то же время другие российские СМИ писали, что на территории этого города расположен нефтеперерабатывающий завод "Нефтеоргсинтез" и Орский механический завод. Последний выпускает артиллерийские гильзы, которые оккупанты активно используют на фронте.
Некоторые телеграм-каналы также отмечали, что БПЛА упал в районе села Горьковское Новоорского района, рядом с Орском. Там, по данным россиян, уже несколько лет работает радиолокационная станция нового поколения – "Воронеж-М".
Кроме того, российские пропагандисты писали, что беспилотник упал на "рекордном расстоянии" от линии фронта. В частности, расстояние от украинского Краматорска до российского Орска составляет около 1520 километров.
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До этого 9 мая дрон СБУ поразил нефтеперерабатывающий завод "Газпром нефтехим Салават" в российской республике Башкортостан. Тогда беспилотник установил исторический рекорд, преодолев расстояние в 1500 километров.
Россию все время "атакуют" неизвестные дроны
- Российские граждане также жаловались, что в 3 региона их страны якобы атаковали неизвестные беспилотники. Летательные аппараты "видели" в Брянской, Курской и Орловской областях России.
- Утром 26 мая губернатор Курской области России Алексей Смирнов написал, что ночью БПЛА самолетного типа фиксировали в небе над регионом. Также он поспешил отметить "работу ПВО".
- В то же время губернатор Брянской области Александр Богомаз заявлял, что также один беспилотник самолетного типа якобы был ликвидирован над его регионом. Говорится о Брасовском районе.
- О дронах в Орловской области писал губернатор Андрей Кличков. Как он утверждает, противовоздушная оборона России якобы ликвидировала 3 беспилотные летательные аппараты, а "пострадавших в результате атаки нет".