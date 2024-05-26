Утром 26 мая губернатор Курской области России Алексей Смирнов написал, что ночью БПЛА самолетного типа фиксировали в небе над регионом. Также он поспешил акцентировать на "работе ПВО", как и руководители других российских регионов, где летали дроны, – информирует 24 Канал.
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Неспокойная ночь в России
Сообщение о воздушной опасности появилось в телеграм-канале российского чиновника около 00:16 (26 мая). Смирнов призвал людей быть бдительными, одновременно отмечая, что средства противовоздушной обороны якобы готовы к работе.
Этой ночью семь украинских беспилотников самолетного типа ПВО сбила в Рыльском и Курчатовском районах Курской области,
– впоследствии заявил Смирнов.
Вместе с тем губернатор, обращаясь к местным, сказал им не касаться обломков дронов и даже не приближаться к ним. Собственно, отбой воздушной опасности для россиян в Курской области объявили около 06:45. То есть всю ночь было неспокойно.
А вот о дронах в Орловской области писал губернатор Андрей Клычков. Как он утверждает, противовоздушная оборона России якобы ликвидировала 3 беспилотные летательные аппараты и "пострадавших нет".
У врага – проблемы
- Российское наступление на севере Харьковской области, которое оккупанты начали 10 мая, потерпело неудачу. Аналитики констатировали, что кремлевские командиры отказались задействовать резервы – как раз из-за нехватки живой силы захватчики провалили операцию.
- Вместе с тем Силам обороны Украины удалось отражать атаки и закрепиться на оборонительных рубежах. Кроме того, наши защитники уничтожили немало представителей российской армии. Потери на соответствующем участке составляли 8 россиян к 1 украинцу, по словам президента Зеленского.
- Следует также упомянуть, что в российском городе Белгороде вечером 25 мая прозвучало около 20 взрывов. Вражеские телеграм-каналы писали о попадании в жилой дом и пожар. Вероятно, горел также автомобиль и получили повреждения здания на разных улицах населенного пункта, хотя и захватчики писали о "работе ПВО".