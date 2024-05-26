Утром 26 мая губернатор Курской области России Алексей Смирнов написал, что ночью БПЛА самолетного типа фиксировали в небе над регионом. Также он поспешил акцентировать на "работе ПВО", как и руководители других российских регионов, где летали дроны, – информирует 24 Канал.

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Неспокойная ночь в России

Сообщение о воздушной опасности появилось в телеграм-канале российского чиновника около 00:16 (26 мая). Смирнов призвал людей быть бдительными, одновременно отмечая, что средства противовоздушной обороны якобы готовы к работе.

Этой ночью семь украинских беспилотников самолетного типа ПВО сбила в Рыльском и Курчатовском районах Курской области,

– впоследствии заявил Смирнов.

Вместе с тем губернатор, обращаясь к местным, сказал им не касаться обломков дронов и даже не приближаться к ним. Собственно, отбой воздушной опасности для россиян в Курской области объявили около 06:45. То есть всю ночь было неспокойно.

Обратите внимание! Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявлял, что также один беспилотник самолетного типа якобы был ликвидирован над его регионом. Собственно, над Брасовским районом. По словам вражеского чиновника, пострадавших нет.

А вот о дронах в Орловской области писал губернатор Андрей Клычков. Как он утверждает, противовоздушная оборона России якобы ликвидировала 3 беспилотные летательные аппараты и "пострадавших нет".

У врага – проблемы