Вранці 26 травня губернатор Курської області Росії Алєксєй Смірнов написав, що вночі БпЛА літакового типу фіксували у небі над регіоном. Також він поспішив наголосити на "роботі ППО", як і очільники інших російських регіонів, де літали дрони, – інформує 24 Канал.

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Неспокійна ніч у Росії

Повідомлення про повітряну небезпеку з'явилось в телеграм-каналі російського посадовця близько 00:16 (26 травня). Смірнов закликав людей бути пильними, водночас зазначаючи, що засоби протиповітряної оборони нібито готові до роботи.

Цієї ночі сім українських безпілотників літакового типу ППО збила у Рильському та Курчатівському районах Курської області,

– згодом заявив Смірнов.

Разом з тим губернатор, звертаючись до місцевих, сказав їм не торкатися уламків дронів та навіть не наближатися до них. Власне, відбій повітряної небезпеки для росіян у Курській області оголосили близько 06:45. Тобто усю ніч було неспокійно.

Зверніть увагу! Губернатор Брянської області Алєксандр Богомаз заявляв, що також один безпілотник літакового типу нібито було ліквідовано над його регіоном. Власне, над Брасовським районом. За словами ворожого чиновника, постраждалих немає.

А от про дрони в Орловській області писав губернатор Андрєй Кличков. Як він стверджує, протиповітряна оборона Росії нібито ліквідувала 3 безпілотні літальні апарати та "постраждалих немає".

У ворога – проблеми