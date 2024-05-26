Вранці 26 травня губернатор Курської області Росії Алєксєй Смірнов написав, що вночі БпЛА літакового типу фіксували у небі над регіоном. Також він поспішив наголосити на "роботі ППО", як і очільники інших російських регіонів, де літали дрони, – інформує 24 Канал.
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Неспокійна ніч у Росії
Повідомлення про повітряну небезпеку з'явилось в телеграм-каналі російського посадовця близько 00:16 (26 травня). Смірнов закликав людей бути пильними, водночас зазначаючи, що засоби протиповітряної оборони нібито готові до роботи.
Цієї ночі сім українських безпілотників літакового типу ППО збила у Рильському та Курчатівському районах Курської області,
– згодом заявив Смірнов.
Разом з тим губернатор, звертаючись до місцевих, сказав їм не торкатися уламків дронів та навіть не наближатися до них. Власне, відбій повітряної небезпеки для росіян у Курській області оголосили близько 06:45. Тобто усю ніч було неспокійно.
А от про дрони в Орловській області писав губернатор Андрєй Кличков. Як він стверджує, протиповітряна оборона Росії нібито ліквідувала 3 безпілотні літальні апарати та "постраждалих немає".
У ворога – проблеми
- Російський наступ на півночі Харківської області, який окупанти розпочали 10 травня, зазнав невдачі. Аналітики констатували, що кремлівські командири відмовились задіювати резерви – якраз-таки через брак живої сили загарбники провалили операцію.
- Разом з тим Силам оборони України вдалось відбивати атаки та закріпитися на оборонних рубежах. Крім того, наші захисники знищили чимало представників російської армії. Втрати на відповідній ділянці становили 8 росіян до 1 українця, за словами президента Зеленського.
- Слід також згадати, що в російському місті Бєлгороді ввечері 25 травня пролунало близько 20 вибухів. Ворожі телеграм-канали писали про влучання в житловий будинок та пожежу. Ймовірно, горів також автомобіль та зазнали пошкодження будівлі на різних вулицях населеного пункту, хоча й загарбники писали про "роботу ППО".