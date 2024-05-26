Наразі це нібито найдальший регіон Росії, де виявляли українські дрони. Про це повідомляли російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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"Український" дрон виявили в Оренбурзькій області

Російські телеграм-канали, з посиланням на "джерела" у правоохоронних органах, писали, що ціллю "українського" безпілотника, ймовірно, був військових об'єкт в Орську.

Водночас інші російські ЗМІ писали, що на території цього міста розташований нафтопереробний завод "Нефтеоргсинтез" та Орський механічний завод. Останній випускає артилерійські гільзи, які окупанти активно використовують на фронті.

Деякі телеграм-канали також зазначали, що БпЛА впав у районі села Горьківське Новоорського району, поряд з Орськом. Там, за даними росіян, вже кілька років працює радіолокаційна станція нового покоління – "Воронеж-М".

Окрім того, російські пропагандисти писали, що безпілотник впав на "рекордній відстані" від лінії фронту. Зокрема, відстань від українського Краматорська до російського Орська складає близько 1520 кілометрів.

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До цього 9 травня дрон СБУ уразив нафтопереробний завод "Газпром нафтохім Салават" у російській республіці Башкортостан. Тоді безпілотник встановив історичний рекорд, подолавши відстань у 1500 кілометрів.

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