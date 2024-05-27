У понеділок, 27 травня, джерела 24 Каналу підтвердили, що за операцію відповідальне Головне управління розвідки Міноборони. Водночас у цьому матеріалі дивіться, де місто Орськ розташоване на карті та де була розташована уражена установка "Воронеж М".

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Дрон атакував РЛС в Орську

Розташоване місто в Оренбурзькій області та має населення у близько 190 тисяч людей. Слід згадати, що 5 травня в цьому населеному пункті прорвало дамбу, через що затопило 10 тисяч будинків, а 4 000 людей евакуювали.

Де розташоване російське місто Орськ: дивіться на карті від Google maps

Співрозмовники 24 Каналу на умовах анонімності уточнювали, що безпілотник уразив радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей "Воронеж М". У російській версії Вікіпедії можна знайти, що РЛС була розташована за координатами:

51°16′27″ північної широти

58°57′34″ східної довготи.

Де росіяни розмістили РЛС "Воронеж М" в Оренбурзькій області: дивіться на карті від Google maps

Ця установка контролювала повітряний простір від пустелі Такла-Макан до берегів Середземного моря. Також вона замінювала РЛС "Дніпро" в Казахстані, а з 2015 року працювала у тестовому режимі із супроводу балістичних цілей. Не так давно, у 2017 році, "Воронеж М" в Орську ввели в експлуатацію.



Який вигляд має радіолокаційна станція "Воронеж М" / Фото з інформресурсів Кремля

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Додамо, що 27 травня, з-поміж іншого, стало відомо про ураження паливно-заправної станції в російському місті Лівнах, що в Орловській області Росії. Губернатор регіону Андрєй Кличков спершу заявляв про "успішну роботу" протиповітряної оборони.

Проте згодом кремлівський посадовець все-таки визнав, що під час наступного удару безпілотник впав на території паливно-заправної станції в Лівнах. Власне, нібито була пошкоджена частина фасаду адміністративної будівлі, на місце виїхали відповідні служби.