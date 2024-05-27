Радиолокационная станция "Воронеж-М" расположена под Орском Оренбургской области, что в 1500 километрах от текущей линии фронта.
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Систематические удары
Ранее также были поражены две загоризонтные радиолокационные станции "Воронеж-ДМ" под Армавиром. Соответственно можно сделать вывод, что речь идет о систематических ударах.
И, если только один из таких радаров в Армавире мог немного смотреть над малой частью оккупированного Крыма, держа в "фокусе" восточную часть Средиземного моря и Турцию, то "Воронеж-М" под Орском вообще в сторону Украины не смотрел,
– говорится в материале.
Вероятные последствия поражения
Задача РЛС под Орском – предупредить о полете баллистических ракет в секторе от Персидского залива до Японского моря. То есть ответственность "Воронеж-М" под Орском, в первую очередь, Китай, а также Индия и Пакистан, а кроме них – возможные пусковые районы в Индийском океане.
Если вывод из строя "Ворнеж-М" подтвердится, то речь идет о поражении 50% от всех загоризонтных РЛС, которые отвечают за условное направление "юг – юго-восток". Хотя сейчас Россия все еще имеет обзор в сторону Китая благодаря "Воронеж-ДМ" под Барнаулом и "Воронеж-М" под Усолье-Сибирское Иркутской области. Дальность до них, от условного Краматорска, составляет около 3,2 тысячи и 4,5 тысячи километров по прямой,
– рассказывают аналитики.
Также интересно, что если поражение подтвердится, то снова появляется риторический вопрос, почему такие стратегические объекты в России находятся вообще без прикрытия ПВО.
Удар на рекордном расстоянии: что известно
- Дрон украинской разведки атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей "Воронеж-М". Последствия атаки беспилотников ГУР по российской радиолокационной станции, что была осуществлена поздно вечером 26 мая, видно на спутниковых фото, которые сделал спутник Planet Labs.
- На снимке за 27 мая видно, что на территории РЛС появились темные пятна, а на снимках за 26 мая их еще не было. Вероятно, что это – следы пожара в результате попадания беспилотников.
- Источники 24 Канала рассказали, что удар по "Воронеж-М" – это новый рекорд украинского БПЛА. Впервые наши беспилотники атаковали цель на расстоянии более 1800 километров.