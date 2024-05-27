Радиолокационная станция "Воронеж-М" расположена под Орском Оренбургской области, что в 1500 километрах от текущей линии фронта.

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Систематические удары

Ранее также были поражены две загоризонтные радиолокационные станции "Воронеж-ДМ" под Армавиром. Соответственно можно сделать вывод, что речь идет о систематических ударах.

И, если только один из таких радаров в Армавире мог немного смотреть над малой частью оккупированного Крыма, держа в "фокусе" восточную часть Средиземного моря и Турцию, то "Воронеж-М" под Орском вообще в сторону Украины не смотрел,

– говорится в материале.

Обратите внимание! РЛС предназначены для обнаружения баллистических ракет межконтинентальной и средней дальности и входят в российскую систему предупреждения о ракетном нападении.

Вероятные последствия поражения

Задача РЛС под Орском – предупредить о полете баллистических ракет в секторе от Персидского залива до Японского моря. То есть ответственность "Воронеж-М" под Орском, в первую очередь, Китай, а также Индия и Пакистан, а кроме них – возможные пусковые районы в Индийском океане.

Если вывод из строя "Ворнеж-М" подтвердится, то речь идет о поражении 50% от всех загоризонтных РЛС, которые отвечают за условное направление "юг – юго-восток". Хотя сейчас Россия все еще имеет обзор в сторону Китая благодаря "Воронеж-ДМ" под Барнаулом и "Воронеж-М" под Усолье-Сибирское Иркутской области. Дальность до них, от условного Краматорска, составляет около 3,2 тысячи и 4,5 тысячи километров по прямой,

– рассказывают аналитики.

Также интересно, что если поражение подтвердится, то снова появляется риторический вопрос, почему такие стратегические объекты в России находятся вообще без прикрытия ПВО.

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