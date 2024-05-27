Радіолокаційна станція "Воронеж-М" розташована під Орськом Оренбурзької області, що за 1500 кілометрів від поточної лінії фронту.

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Систематичні удари

Раніше також були уражені дві загоризонтні радіолокаційні станції "Воронеж-ДМ" під Армавіром. Відповідно можна зробити висновок, що йдеться про систематичні удари.

І, якщо лише один з таких радарів у Армавірі міг трохи дивитися над малою частиною окупованого Криму, тримаючи у "фокусі" східну частину Середземного моря та Туреччину, то "Воронеж-М" під Орськом взагалі у бік України не дивився,

– йдеться в матеріалі.

Зверніть увагу! РЛС призначені для виявлення балістичних ракет міжконтинентальної та середньої дальності та входять у російську систему попередження про ракетний напад.

Ймовірні наслідки ураження

Задача РЛС під Орськом – попередити про політ балістичних ракет у секторі від Перської затоки до Японського моря. Тобто відповідальність "Воронеж-М" під Орськом, в першу чергу, Китай, а також Індія та Пакистан, а окрім них – можливі пускові райони в Індійському океані.

Якщо виведення з ладу "Ворнеж-М" підтвердиться, то мова йде про ураження 50% від всіх загоризонтних РЛС, які відповідають за умовний напрям "південь – південий схід". Хоча зараз Росія все ще має огляд у бік Китаю завдяки "Воронеж-ДМ" під Барнаулом та "Воронеж-М" під Усольє-Сибірське Іркутської області. Дальність до них, від умовного Краматорська, складає близько 3,2 тисячі та 4,5 тисячі кілометрів по прямій,

– розповідають аналітики.

Також цікаво, що якщо ураження підтвердиться, то знову з'являється риторичне питання, чому такі стратегічні об'єкти у Росії перебувають взагалі без прикриття ППО.

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