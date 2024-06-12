Так, Україні вдалося уразити відразу два російських винищувачі Су-57. Про це в етері телемарафону розповів речник Головного управління розвідки Андрій Юсов, передає 24 Канал.
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Скільки Су-57 має Росія
Андрій Юсов розповів, що Росія протягом тривалого часу намагалася вивести подібні винищувачі на постійне виробництво, проте ці терміни постійно переносили. Тому, кількість таких Су-57, ймовірно, надто мала.
Мова йде про поштучні примірники, екземпляри та штучне виробництво до десятка. Власне, ворог намагався максимально приховувати та завищувати характеристики даного винищувача називаючи його винищувачем 5-го покоління, проте стосовно цього є сумніви,
– стверджує речник ГУР МО.
За його словами, Су-57 так і не перетинали лінію українського повітряного простору, адже боялись зазнати втрат та роботи українських Повітряних сил, засобів протиповітряної та протиракетної оборони.
Втім, як пояснив Юсов, ця "гордість російських повітряних сил" активно використовувалася у терористичних атаках по українських цивільних об'єктах та інфраструктурі. Тому, їхнє знищення було цілком справедливим.
Що відомо про ураження ворожих Су-57: головне
- У Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили, що в ніч на 8 червня на території аеродрому "Ахтубінськ" вдалося уразити ворожий багатоцільовий винищувач Су-57. Це підтверджують супутникові знімки, які з'явилися в мережі. Поряд видно вирви від вибуху та характерні плями пожежі, що виникла внаслідок вогневого ураження.
- Згодом у ГУР уточнили, що за попередніми даними дронам вдалося уразити два Су-57. Це перше пошкодження такого літака в історії. Також є інформація про безповоротні втрати та поранених серед особового складу окупантів. Аеродром розташований на відстані 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення.
- Згодом у мережі опублікували кадри, на яких чіткіше видно масштаби пошкоджень російських винищувачів. Там можна помітити, що кратер від вибуху "чітко окреслений та перебуває дуже близько до винищувача".
- Ймовірно, удар по "Ахтубінську" 8 червня мав і додаткову мету – специфічно натякнути росіянам, що проведення нового етапу маневрів ядерних сил на цій авіабазі може завершитись новою "бавовною".