Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів 24 Каналу, що у літаку Су-34 не так багато західних деталей. Тому його падіння можна пов'язати з атаками України у Північній Осетії, зокрема на аеродром "Моздок".

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Падіння літака не випадковість

У ніч на 8 червня під атакою перебував аеродром росіян "Моздок", який був базою стратегічної авіації. Спершу окупанти переконували, що нібито збили всі безпілотники, але насправді фото свідчать про інше. А через два дні після цього там впав російський літак.

Я підозрюю, що вони могли літати на пошкодженому літаку. Росіянам здавалося, що це незначні несправності й хотілося показати, що все нібито добре. Тож припускаю, це не випадкове падіння,

– сказав Михайло Шейтельман.

Щодо цивільної авіації, то найоригінальніша новина походить з Росії. Там запустили політ, після якого видають право літати на повітряному судні. Але цікаво те, що конструктори літака, на якому триває політ, пояснили, що він літає з французьким двигуном, а не з російським. І додали, що це нібито лише виняток.

Тобто росіяни запускають польоти на літаках, до яких навіть не мають двигунів. Єдиний літак, який вони все-таки підняли в повітря, був на чужому двигуні,

– зауважив політтехнолог.

Так російська влада підставляє під ризик своїх громадян. Адже дозволяє польоти на літаках без належного технічного обслуговування. Проте вина є і на самих людях, які розуміють, що сідають у літаки з фактично вкраденими деталями.

Падіння Су-34: що відомо