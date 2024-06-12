Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів 24 Каналу, що у літаку Су-34 не так багато західних деталей. Тому його падіння можна пов'язати з атаками України у Північній Осетії, зокрема на аеродром "Моздок".
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Падіння літака не випадковість
У ніч на 8 червня під атакою перебував аеродром росіян "Моздок", який був базою стратегічної авіації. Спершу окупанти переконували, що нібито збили всі безпілотники, але насправді фото свідчать про інше. А через два дні після цього там впав російський літак.
Я підозрюю, що вони могли літати на пошкодженому літаку. Росіянам здавалося, що це незначні несправності й хотілося показати, що все нібито добре. Тож припускаю, це не випадкове падіння,
– сказав Михайло Шейтельман.
Щодо цивільної авіації, то найоригінальніша новина походить з Росії. Там запустили політ, після якого видають право літати на повітряному судні. Але цікаво те, що конструктори літака, на якому триває політ, пояснили, що він літає з французьким двигуном, а не з російським. І додали, що це нібито лише виняток.
Тобто росіяни запускають польоти на літаках, до яких навіть не мають двигунів. Єдиний літак, який вони все-таки підняли в повітря, був на чужому двигуні,
– зауважив політтехнолог.
Так російська влада підставляє під ризик своїх громадян. Адже дозволяє польоти на літаках без належного технічного обслуговування. Проте вина є і на самих людях, які розуміють, що сідають у літаки з фактично вкраденими деталями.
Падіння Су-34: що відомо
- Російський винищувач розбився 11 червня у горах Північної Осетії. Він вдарився у скелю. У ворожому міноборони написали, що причина авіакатастрофи – технічна несправність. Екіпаж літака загинув.
- В офіційному повідомленні мовилося, що Су-34 упав під час виконання навчально-тренувального польоту. Водночас російські пропагандисти написали, що він перебазовувався на інший аеродром. Ці дві версії суперечать одна одній. Ба більше, поблизу гір, куди він летів, немає ніяких військових баз, де могло приземлитися судно.
- Це вже не перший випадок катастрофи з літаком Су-34. Так у жовтні 2023 року таке судно впало на багатоповерхівку у російському Єйську. Тоді пілоти встигли катапультуватися, але постраждали цивільні. Вогонь охопив квартири з 1 по 9 поверх. Рятувальну операцію почали лише через 2 години після падіння літака.