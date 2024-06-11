Російський винищувач Су-34 розбився. У міноборони ворога кажуть, що причиною катастрофи стала технічна несправність, передає 24 Канал.
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Літак вдарився об скелю
Російські телеграм-канали із посиланням на слова місцевих жителів повідомили про те, що бачили, як у горах зазнав аварії невідомий літальний апарат. За їхніми словами,в близько півночі, він ударився об скелю в районі села Гірський Дзуарікау.
У міноборони Росії визнали падіння літака. Також відомо, що екіпаж загинув.
Україна вперше в історії уразила Су-57
- Українська розвідка повідомила, що під час атаки на аеродром "Ахтубінськ" вдалося вразити новітній російський винищувач Су-57. Це перший подібний випадок в історії. Це найсучасніший винищувач, що стоїть на озброєнні ВКС Росії. Окупанти час від часу використовують його, аби атакувати українські міста ракетами Х-59 і Х-69.
- Су-57 – це російський багатоцільовий винищувач, який сама Росія класифікує як "літак п’ятого покоління". Тобто фактично це найсучасніший тип реактивних винищувачів – і найкращий, який Росія має на озброєнні.
- Військові експерти зазначають, що Су-57 є радше літаком перехідного типу, адже не відповідає характеристикам "п'ятого покоління" – формально "четвертого+".