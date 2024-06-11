Российский истребитель Су-34 разбился. В минобороны врага говорят, что причиной катастрофы стала техническая неисправность, передает 24 Канал.
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Самолет ударился о скалу
Российские телеграмм-каналы со ссылкой на слова местных жителей сообщили о том, что видели, как в горах потерпел крушение неизвестный летательный аппарат. По их словам,в около полуночи, он ударился о скалу в районе села Горный Дзуарикау.
В минобороны России признали падение самолета. Также известно, что экипаж погиб.
Украина впервые в истории поразила Су-57
- Украинская разведка сообщила, что во время атаки на аэродром "Ахтубинск" удалось поразить новейший российский истребитель Су-57. Это первый подобный случай в истории. Это самый современный истребитель, стоящий на вооружении ВКС России. Оккупанты время от времени используют его, чтобы атаковать украинские города ракетами Х-59 и Х-69.
- Су-57 – это российский многоцелевой истребитель, который сама Россия классифицирует как "самолет пятого поколения". То есть фактически это самый современный тип реактивных истребителей – и лучший, который Россия имеет на вооружении.
- Военные эксперты отмечают, что Су-57 является скорее самолетом переходного типа, ведь не соответствует характеристикам "пятого поколения" – формально "четвертого+".