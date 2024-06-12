Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал 24 Каналу, что в самолете Су-34 не так много западных деталей. Поэтому его падение можно связать с атаками Украины в Северной Осетии, в частности на аэродром "Моздок".

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Падение самолета не случайность

В ночь на 8 июня под атакой находился аэродром россиян "Моздок", который был базой стратегической авиации. Сначала оккупанты убеждали, что якобы сбили все беспилотники, но на самом деле фото свидетельствуют о другом. А через два дня после этого там упал российский самолет.

Я подозреваю, что они могли летать на поврежденном самолете. Россиянам казалось, что это незначительные неисправности и хотелось показать, что все якобы хорошо. Предполагаю, это не случайное падение,

– сказал Михаил Шейтельман.

Что касается гражданской авиации, то самая оригинальная новость происходит из России. Там запустили полет, после которого выдают право летать на воздушном судне. Но интересно то, что конструкторы самолета, на котором продолжается полет, объяснили, что он летает с французским двигателем, а не с российским. И добавили, что это якобы лишь исключение.

То есть россияне запускают полеты на самолетах, к которым даже не имеют двигателей. Единственный самолет, который они все-таки подняли в воздух, был на чужом двигателе,

– отметил политтехнолог.

Так российские власти подставляет под риск своих граждан. Ведь позволяют полеты на самолетах без надлежащего технического обслуживания. Однако вина есть и на самих людях, которые понимают, что садятся в самолеты с фактически украденными деталями.

Падение Су-34: что известно