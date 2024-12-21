Сообщает 24 Канал со ссылкой на командира транспортных самолетов Ан-225 "Мрия" и Ан-124 "Руслан" Дмитрия Антонова в эфире "КИЕВ24".

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Что известно о втором самолете "Мрия"

Антонов заявил, что второй экземпляр крупнейшего в мире самолета "Мрия" готов на 70%. Он подчеркнул, что основные части самолета – фюзеляж и крыло – находятся в хорошем состоянии, что позволяет завершить его строительство.

Он также отметил, что эти элементы были изготовлены еще в 1990 году в рамках проекта создания второго Ан-225. Однако из-за распада Советского Союза работы над самолетом прекратились.

"Если бы не развал Союза, мы имели бы два самолета через несколько лет. Такой был план, но он не осуществился. Мы все эти 30 лет хранили второй самолет, он в хорошем состоянии. И возможно его построить. Нам надо его завершить – сделать 30% работы: оснастить новый самолет оборудованием", – отметил Антонов.

К слову, СБУ объявила подозрение генералу, который отдал приказ уничтожить украинский самолет "Мрия". Им оказался заместитель командующего воздушно-десантных войск России Анатолий Концевой.