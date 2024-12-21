Повідомляє 24 Канал з посиланням на командира транспортних літаків Ан-225 "Мрія" і Ан-124 "Руслан" Дмитра Антонова в етері "КИЇВ24".

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Що відомо про другий літак "Мрія"

Антонов заявив, що другий примірник найбільшого у світі літака "Мрія" готовий на 70%. Він підкреслив, що основні частини літака – фюзеляж і крило – перебувають у хорошому стані, що дозволяє завершити його будівництво.

Він також зазначив, що ці елементи були виготовлені ще у 1990 році в рамках проєкту створення другого Ан-225. Однак через розпад Радянського Союзу роботи над літаком припинилися.

"Якби не розвал Союзу, ми мали б два літаки через кілька років. Такий був план, але він не здійснився. Ми всі ці 30 років зберігали другий літак, він у хорошому стані. І можливо його побудувати. Нам треба його завершити – зробити 30% роботи: оснастити новий літак обладнанням", – зазначив Антонов.

До слова, СБУ оголосила підозру генералу, який віддав наказ знищити український літак "Мрія". Ним виявився заступник командувача повітряно-десантних військ Росії Анатолій Концевой.