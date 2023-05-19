У відомстві наголосили, що саме за його наказом окупанти захопили аеродром у Гостомелі ще на початку повномасштабного вторгнення. Там росіяни знищили найбільший український літак.
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СБУ викрила ім'я генерала, що знищив літак "Мрія"
Правоохоронці наголосили, що для штурму стратегічно важливого аеродрому, Концевой залучив спецпризначенців повітряно-десантних військ та армійської авіації країни-агресора. Тоді ж під час активних дій росіяни знищили літак Ан-225 "Мрія", який вважався найбільш габаритним повітряним судном у світі.
У СБУ також встановили, що російський генерал входить до складу вищого військового командування ворогів, а також безпосередньо планував, підготував та здійснював агресію проти нашої країни. Ба більше, Концевой ще з 2019 року займався на території Росії та Білорусі підготовкою десантників до ураження та захоплення стратегічних наземних цілей в Україні.
Представники українського відомства зазначили, що вони зібрали докази й повідомили про підозру окупанту за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та за розв'язування та ведення війни, вчинене за попередньою змовою осіб. За це генералу загрожує до 15 років ув'язнення.
Наостанок у СБУ заявили, що зараз тривають комплексні заходи, щоб притягнути окупанта до відповідальності.
Що відомо про російського генерала Концевого
- Ще до початку війни генерал Анатолій Концевой відповідав за підготовку цілої плеяди російських десантників. Він керував Рязанським вищим повітрянодесантним командним училищем імені Маргелова.
- Згодом він обіймав посаду командира контингенту повітрянодесантних військ, які Путін перекинув для участі у війні на підтримку режиму Асада у Сирії. За його командування американські війська вщент роздовбали дві батальйонно-тактичні групи звільнених із ЗС Росії заднім числом найманців.
- Справжня зірка генерал-лейтенанта зійшла саме у 2022 році, коли він командував підрозділами російської еліти під час вторгнення на Київщину. Завдяки йому там загинули майже 20 тисяч окупантів.
- Наразі Концевого відправили займатися поповненням та підготовкою військ ВДВ для подальшого закидання позицій українських військ "гарматним м'ясом".