Подібні заяви регулярно з'являються у різних медіа. Усі цікавляться подіями в Україні, жваво обговорюють, як працює техніка і таке інше. Але посилаються видання на анонімні джерела та певних високопосадовців. Про це 24 Каналу сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Важливо Пошкоджену систему Patriot уже полагодили, вона у строю, – Пентагон

Нехай преса обговорює далі. Офіційних заяв поки не було. Будуть – ми одразу повідомимо, намалюємо в нашій інфографіці російські літаки і так далі,

– зазначив Ігнат.

Прокоментованим наразі є лише те, що система Patriot в Україні працює, зокрема – збиває російські "Кинджали". "Як то кажуть, без коментарів", – підсумував речник Повітряних сил.

Новина доповнюється…