Подобные заявления регулярно появляются в разных медиа. Все интересуются событиями в Украине, живо обсуждают, как работает техника и так далее. Но ссылаются издания на анонимные источники и определенных чиновников. Об этом 24 Каналу сказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Важно Поврежденную систему Patriot уже починили, она в строю, – Пентагон

Пусть пресса обсуждает дальше. Официальных заявлений пока не было. Будут – мы сразу сообщим, нарисуем в наших инфографиках российские самолеты и так далее,

– отметил Игнат.

Прокомментировано сейчас только то, что система Patriot в Украине работает, в частности – сбивает российские "Кинджали". "Как говорится, без комментариев", – подытожил представитель Воздушных сил.

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