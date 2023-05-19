Об этом сообщили представители оборонного ведомства и сотрудники Конгресса. Отметим, что ночью 19 мая российские террористы в очередной раз пытались ударить по Киеву, но у них, как обычно, ничего не получилось.

Важно ВСУ уже уничтожили 200 тысяч оккупантов: есть ли предел потерь, который остановит Россию

Украина сбила российский истребитель с помощью Patriot

Так, украинские войска в последние недели использовали американскую систему противовоздушной обороны Patriot, чтобы сбить по крайней мере один российский истребитель на расстоянии.

Российские самолеты в большинстве своем остаются за российскими оборонными линиями, что усложняет для Украины нацеливание с помощью систем меньшей дальности, таких как NASAM.

По словам официальных лиц США, российские самолеты, нацеленные на Patriot, производили бомбардировки, чтобы обстрелять Украину ракетами.

Официальные лица подчеркнули, что украинцы ответственны за принятие собственных решений об огне после того, как Запад предоставил систему Patriot, отметив, что украинцы решают, когда и как привлекать Patriot для защиты своих людей.

Кстати, некоторые сотрудники Конгресса утверждают, что современные истребители облегчат Украине нацеливание на российские самолеты без необходимости тратить дорогие боеприпасы Patriot, созданные для перехвата баллистических ракет.

Была ли повреждена система Patriot

Недавно российские оккупанты выдали очередную чушь об "уничтоженных Patriot". В то же время в Воздушных силах ВСУ успокоили людей и рассказали, что это – невозможно. Юрий Игнат заявил, что одним "Кинжалом" уничтожить Patriot – нереалистично.

Позже в Пентагоне сообщили, что поврежденную систему Patriot уже починили. Сейчас она – в строю.