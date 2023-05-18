Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, исторически так сложилось, что для россиян единственное важное значение имели территории.

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Предела нет

Яковенко считает, что ни военно-политическое руководство России, ни сами россияне не учитывают количество погибших соотечественников. Границы, которую они бы не позволили переступить, нет. Этому есть два объяснения.

"Первое – очень высокий "болевой порог" российского населения. Очень спокойное отношение к смерти. Лично никто не хочет умирать, но эмпатия полностью атрофирована. Поэтому количество убитых не станет тем фактором, который возмутит российское общество", – подчеркнул журналист.

Второе – если россияне все же начнут беспокоиться о количестве убитых, то это точно не изменит общую политику. По его словам, в тоталитарных странах общественные настроения и мнения не играют никакой роли.

Потеря Крыма может изменить это

Яковенко заявил, что Россия может допустить и миллионные потери, ведь ключевым в российской политике являются не люди, а территории. Нет разницы, сколько россиян умрет, но освобождение Крыма может стать фактором, который может повлиять на военно-политическое руководство России.

"Прихвостни поймут, что "царь-то ненастоящий". Мы так гордились присоединением Крыма, а теперь он снова украинский. Это так называемый закон жизни в России – не важны время, прогресс и люди. Важны только территории", – добавил оппозиционер.

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