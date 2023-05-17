По состоянию на 17 мая Россия потеряла в войне 200 590 окупантов. По количеству ликвидированных страна-террористка имеет самые большие потери в любой войне еще со времен Второй мировой, информирует 24 Канал.

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Италия потеряла во время Второй войны до 350 тысяч человек. Речь идет о периоде от вторжения в Эфиопию в 1935 году до капитуляции в 1943 году. Потери Польши составили до 250 тысяч погибших.

Следует заметить, что таких потерь Россия достигла всего за 448 дней полномасштабного вторжения.

Россияне продолжают "пакетизироваться" в Украине

Статистика потерь российских окупантов в Украине шокирует. Российское мужское население стремительно сокращается.

Валерий Залужный отметил, что такие потери остановили бы любую страну. В то же время России абсолютно безразлично своих людей.

Такие потери остановили бы любую страну от дальнейших действий. Вот любую страну остановили бы. 15 тысяч потерь в Афганистане фактически поставили на колени Советский Союз. Сейчас цифра потерь Российской Федерации гораздо больше. И она не останавливает,

– удивляется Залужный.

По данным росСМИ, каждый второй мужчина в возрасте 20 – 24 лет, скончавшийся в России в 2022 году, погиб на войне.