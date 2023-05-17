Станом на 17 травня Росія втратила у війні 200 590 окупантів. За кількістю ліквідованих країна-терористка має найбільші втрати в будь-якій війні ще від часів Другої світової, інформує 24 Канал.

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Італія втратила під час Другої світової війни до 350 тисяч людей. Мовиться про період з вторгнення в Ефіопію в 1935 до капітуляції в 1943 році. Втрати Польщі становили до 250 тисяч загиблих.

Варто зауважити, що таких втрат Росія досягнула всього за 448 днів повномасштабного вторгнення.

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Статистика втрат російських окупантів в Україні шокує. Російське чоловіче населення стрімко скорочується.

Валерій Залужний зауважив, що такі втрати зупинили б будь-яку країну. Водночас Росії абсолютно байдуже на своїх людей.

Такі втрати зупинили би будь-яку країну від подальших дій. От будь-яку країну зупинили б. 15 тисяч втрат в Афганістані фактично поставили на коліна Радянський Союз. Зараз цифра втрат Російської Федерації набагато більша. І вона не зупиняє,

– дивується Залужний.

За даними росЗМІ, кожен другий чоловік у віці 20 – 24 років, який помер у Росії у 2022 році, загинув на війні.