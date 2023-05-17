Украинцы не были бы собой, если бы не создали целый ряд мемов на фоне свежей статистики о потерях врага. Заметим, что так называемая "вторая армия мира" не досчитается 200 590 своих бойцов. Айда вместе с 24 Каналом знакомиться с народным творчеством на тему нескольких сотен тысяч пакетов.

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Карпенко-Карый, к сожалению, ошибался

Начнем с трагикомедии Ивана Карпенко-Карого "Сто тысяч". Сравнительно недавно мы рассказывали о том, что название его произведения пророческое, ведь в конце декабря статистика потерь врага действительно насчитывала 100 тысяч ликвидированных россиян, что тогда вдохновило на целый ряд мемов. Теперь же эта цифра приумножилась вдвое с помощью наших мужественных и титанических военных.

Мощной фотографией поделился спикер ОК "Юг". Она демонстрирует несокрушимость наших защитников, которые ежедневно и неустанно противостоящих российской агрессии и ее бойцам.

Не обошлось, конечно же, без Сергея Стерненко. Заметим, что россияне ужасно его боятся. Правда, сам активист уже устал от того, что его фамилию каждый раз неправильно называют. Как бы там ни было, Стерненко и другие украинцы регулярно проводят сборы. И мы призываем приобщаться к ним, чтобы ускорить победу.

К слову, режиссер 24 Канала Константин Габрийчук собирает на зарядные станции для 67 ОМБр, которые сейчас находятся на Бахмутском направлении. Следуйте за этой ссылкой и присоединяйтесь к сбору. Каждая ваша гривна важна!

Литературовед Ольга Манойлова подошла к вопросу статистики творчески. Она 27 июля опубликовала публикацию о 40 тысячах ликвидированных врагов. Тогда, по ее словам, они могли уместиться в один печатный лист, а вот 200 тысяч занимают место теперь на целых пятерых!

Первые 100 тысяч россиян были ликвидированы до 22 декабря. А уже после пошел счет на вторую сотню. И не стоит забывать, что в ней львиную долю занимают именно наемники ЧВК "Вагнера". Поэтому мем с выложенными телами оккупантов и самим Евгением Пригожиным на переднем плане максимально органичен.

Напоминают в сети и подлинное изображение русских матрешек. Ведь все мы знаем, что за этим милым фасадом бабушек или женщин в традиционных сарафанах прячутся самые настоящие монстры. К слову, перехваченные разговоры оккупантов со своими женами и родными ярко нам демонстрировали, что мирные барышни в России никакие не мирные. Более того, они активно призывали своих "ванек" убивать мирное население Украины.

В сети также предлагают собрать пузли из 200 тысяч пазлов. Собственно, тех же 200 тысяч ликвидированных российских военных. Заметим, что ежедневно этих условных пазлов становится все больше. И несмотря на то, что мы очень рады свежей статистике, мы прекрасно понимаем, какой ценой она дается. Еще раз призываем всеми возможными способами помогать нашим защитникам и защитницам.

СММ-ники супермаркета VARUS креативно подошли к вопросу свежей статистики потерь врага. Поскольку говорится о магазине, всем нам предложили представить "файный пакет, содержащий 200 тысяч пакетов". Путину остается разве подготовить большой пакет с пакетами.

Основательно к актуальным данным подошли наши коллеги из VOXCheck. Они не только проиллюстрировали ликвидированных захватчиков пакетами, но привели интересные статистические данные.

К примеру, более 200 тысяч – почти половина населения российского Ставрополя.

Также это половина населения города Тверь или четверть Краснодара. Просто представьте себе, как в один момент вымерла половина населения всего города. Вот что-то подобное, если говорить о цифрах, и произошло в России.

А еще 200 тысяч уничтоженных врагов – один триллион выплат россиянам. Эта сумма почти эквивалентна бюджету Санкт-Петербурга за 2022 год.

К слову, издание SPEKA провело другие интересные аналогии. К примеру, если выложить из тел ликвидированных россиян башню, то она в высоту будет достигать 320 километров. А это значит, что она могла бы добраться до ионосферы, которая находится на высоте 200 – 500 километров от поверхности нашей планеты. А эта "башня" по своей высоте могла бы сравниться с 38 Эверестами.

В заключение добавим, что потери врага за 15 месяцев полномасштабного вторжения сравнимы с войском 16 армий стран-членов НАТО. Они вместе насчитывают 193 тысяч военнослужащих. Интересно, что к 24 февраля 2022 года наше войско насчитывало 200 тысяч человек.