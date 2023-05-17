Українці не були б собою, якби не створили цілу низку мемів на тлі свіжої статистики про втрати ворога. Зауважимо, що так звана "друга армія світу" не дорахується 200 590 своїх бійців. Гайда разом з 24 Каналом ознайомлюватися з народною творчістю на тему кількох сотень тисяч пакетів.

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Карпенко-Карий, на жаль, помилявся

Почнімо з трагікомедії Івана Карпенка-Карого "Сто тисяч". Порівняно нещодавно ми розповідали про те, що назва його твору пророча, адже наприкінці грудня статистика втрат ворога дійсно налічувала 100 тисяч ліквідованих росіян, що тоді надихнуло на цілу низку мемів. Тепер же ця цифра примножилася удвічі з допомогою наших мужніх і титанічних військових.

Потужною світлиною поділився спікер ОК "Південь". Вона демонструє незламність наших захисників, які щоденно і невпинно протистоять російській агресії та її бійцям.

Не минулося, звичайно ж, без Сергія Стерненка. Зауважимо, що росіяни страшенно його бояться. Правда, сам активіст уже стомився від того, що його прізвище щоразу неправильно називають. Хай там як, Стерненко та інші українці регулярно проводять збори. І ми закликаємо долучатися до них, щоб пришвидшувати перемогу.

До слова, режисер 24 Каналу Костянтин Габрійчук збирає на зарядні станції для 67 ОМБр, які зараз перебувають на Бахмутському напрямку. Переходьте за цим посиланням і долучайтеся до збору. Кожна ваша гривня важлива!

Літературознавиця Ольга Манойлова підійшла до питання статистики творчо. Вона 27 липня робила публікацію про 40 тисяч ліквідованих ворогів. Тоді, за її словами, вони могли вміститися в один друкований аркуш, а от 200 тисяч займають місце тепер на цілих п'ятьох!

Перші 100 тисяч росіян ліквідували до 22 грудня. А вже після пішов лік на другу сотню. І не варто забувати, що в ній левову частку займають саме найманці ПВК "Вагнера". Тож мем з викладеними тілами окупантів і самим Євгєнієм Пригожиним на передньому плані максимально органічний.

Нагадують у мережі і справжнє зображення російських матрьошок. Адже усі ми знаємо, що за цим милим фасадом бабусь чи жіночок у традиційних сарафанах ховаються справжнісінькі монстри. До слова, перехоплені розмови окупантів зі своїми дружинами та рідними яскраво нам демонстрували, що мирні панянки у Росії ніякі не мирні. Ба більше, вони активно закликали своїх "ваньок" убивати мирне населення України.

У мережі також пропонують зібрати складанку з 200 тисяч пазлів. Власне, тих самих 200 тисяч ліквідованих російських військових. Зауважимо, що щоденно цих умовних пазлів стає все більше. І попри те, що ми дуже тішимося свіжій статистиці, ми чудово розуміємо, якою ціною вона дається. Тож ще раз закликаємо всіма можливими способами допомагати нашим захисникам і захисницям.

СММ-ники супермаркету VARUS креативно підійшли до питання свіжої статистики втрат ворога. Оскільки мовиться про крамницю, то усім нам запропонували уявити "файний пакет, що вмістить 200 тисяч пакетів". Тож Путіну залишається хіба підготувати великий пакет з пакетами.

Ґрунтовно до актуальних даних підійшли наші колеги з VOXCheck. Вони не лише проілюстрували ліквідованих загарбників пакетами, а й навели цікаві статистичні дані.

До прикладу, понад 200 тисяч – майже половина населення російського Ставрополя.

Також це половина населення міста Твер або ж чверть Краснодара. Просто уявіть собі, як в один момент вимерла половина населення цілого міста. От щось таке, якщо говорити про цифри, і сталося у Росії.

А ще 200 тисяч знищених ворогів – один трильйон виплат росіянам. Ця сума майже еквівалентна бюджету Санкт-Петербурга за 2022 рік.

До слова, видання SPEKA провело інші цікаві аналогії. Наприклад, якщо викласти з тіл ліквідованих росіян вежу, то вона у висоту сягатиме 320 кілометрів. А це означає, що вона могла б дістати до іоносфери, що на висоті 200 – 500 кілометрів від поверхні нашої планети. А це ця "вежа" за своєю висотою могла б зрівнятися з 38 Еверестами.

Наостанок додамо, що втрати ворога за 15 місяців повномасштабного вторгнення порівняні з військом 16 армій країн-членів НАТО. Вони разом налічують 193 тисяч військовослужбовців. Цікаво, що до 24 лютого 2022 року наше військо налічувало 200 тисяч осіб.