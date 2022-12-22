Сьогодні в Україні відзначають одночасно 2 свята – понад 100 тисяч ліквідованих окупантів та День енергетика. Переконані, що останні також радіють такому подарунку, адже саме через дії російських загарбників героям енергетичного фронту доводиться невпинно та важко працювати.

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Українці вже мали заготовлені меми

Наш народ обожнює меми й завжди робить їх швидко та якісно. Проте ми переконані, що саме до цієї події частину мемів зробили наперед. Адже всі знали, що свято наближається.



Мем з каналу "Баба і кіт"

І ось, свято прийшло. Люди роблять вітальні листівки та надсилають їх друзям, поширюють у соціальних мережах. Нехай ми без світла, води та опалення, проте точно знаємо, які росіяни точно хороші.

"Перша приватна мемарня" навіть зробила спеціальну листівку у стилі вайберу. Її сміливо можна надсилати мамам, татам, дідусям, бабусям та загалом всім рідним та родичам, які вітає вас на свята яскравими зображеннями.

Особисто моя мама відповіла ребусом з емодзі, тому я подумала, що її вкусив Єрмак.

Тим часом ілюстратор Олександр Грехов теж дістав свою заготовку, яка, однозначно, увійде в історію.

Українські компанії теж не стоять в стороні. Зокрема Укрпошта вже оформила 100 тисяч повернень (напевно, на Росію).

Київстар пропонує назвати цю кампанію "все по 200".

Але для того, щоб зібрати усі частини росіян до купи, потрібні пакети. Розетка вже отримала гуртове замовлення від ЗСУ та працює над його оформленням.

Натомість співзасновник "monobank" Олег Гороховський показав, як виглядає транзакція у виписці по картці Залужного.

І не минулося без класики. У Кобзона ще ніколи не було так багато слухачів.

Ми не могли оминути меми, як обігрують назву трагікомедії Івана Карпенка-Карого. Їх настільки багато, що ми вирішили зібрати все в один пакет.

Також ми підглянули за реакцією українців у соціальних мережах. І це прекрасно.