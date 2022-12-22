Сегодня в Украине отмечают одновременно 2 праздника – более 100 тысяч ликвидированных оккупантов и День энергетика. Уверены, что последние тоже радуются такому подарку, ведь именно из-за действий российских захватчиков героям энергетического фронта приходится неустанно и тяжело работать.

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Украинцы уже имели заготовленные мемы

Наш народ обожает мемы и всегда делает их быстро и качественно. Однако мы убеждены, что именно к этому событию часть мемов сделали заранее. Ведь все знали, что праздник близится.



Мем из канала "Баба и кот"

И вот, праздник пришел. Люди делают поздравительные открытки и посылают их друзьям, распространяют в социальных сетях. Пусть мы без света, воды и отопления, но точно знаем, какие россияне точно хорошие.

"Перша приватна мемарня" даже сделала специальную открытку в стиле вайбера. Ее смело можно присылать мамам, папам, дедушкам, бабушкам и всем родным и родственникам, которые поздравляют вас на праздники яркими изображениями.

Лично моя мама ответила ребусом из эмодзи, поэтому я подумала, что ее укусил Ермак.

Между тем иллюстратор Александр Грехов тоже получил свою заготовку, которая однозначно войдет в историю.

Украинские компании тоже не стоят в стороне. В частности, Укрпочта уже оформила 100 тысяч возвратов (наверное, на Россию).

Киевстар предлагает назвать эту кампанию "все по 200".

Но для того, чтобы собрать все части россиян в кучу, нужны пакеты. Розетка уже получила оптовый заказ от ВСУ и работает над его оформлением.

Сооснователь "monobank" Олег Гороховский показал, как выглядит транзакция в выписке по карте Залужного.

И не обошлось без классики. У Кобзона никогда не было так много слушателей.

Мы не могли обойти мемы, какие обыгрывают название трагикомедии Ивана Карпенко-Карого. Их так много, что мы решили собрать все в один пакет.

Также мы подсмотрели реакцию украинцев в социальных сетях. И это прекрасно.