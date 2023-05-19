Про це повідомили представники оборонного відомства та співробітники Конгресу. Зауважимо, що вночі 19 травня російські терористи вкотре намагалися вдарити по Києву, але в них, як завжди, нічого не вийшло.

Важливо ЗСУ вже знищили 200 тисяч окупантів: чи є межа втрат, яка зупинить Росію

Україна збила російський винищувач за допомогою Patriot

Так, українські війська останніми тижнями використовували американську систему протиповітряної оборони Patriot, щоб збити принаймні один російський винищувач на відстані.

Російські літаки здебільшого залишаються за російськими оборонними лініями, що ускладнює для України націлювання за допомогою систем меншої дальності, таких як NASAM.

За словами офіційних осіб США, російські літаки, націлені на Patriot, здійснювали бомбардування, щоб обстріляти Україну ракетами.

Офіційні особи наголосили, що українці відповідальні за прийняття власних рішень про вогонь після того, як Захід надав системи Patriot, зазначивши, що українці вирішують, коли і як залучати Patriot для захисту своїх людей.

До речі, деякі співробітники Конгресу стверджують, що сучасні винищувачі полегшать Україні націлювання на російські літаки без необхідності витрачати дорогі боєприпаси Patriot, які були створені для перехоплення балістичних ракет.

Чи була пошкоджена система Patriot

Нещодавно російські окупанти видали чергову нісенітницю про "знищені Patriot". Водночас у Повітряних силах ЗСУ заспокоїли людей й розповіли, що це – неможливо. Юрій Ігнат заявив, що одним "Кинджалом" знищити Patriot – нереалістично.

Згодом у Пентагоні повідомили, що пошкоджену систему Patriot вже полагодили. Наразі вона – у строю.