Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, пишет 24 Канал. Он отреагировал на информацию CNN, которая сообщила, что в результате атаки 16 мая якобы были повреждены два компонента Patriot, в том числе генератор батареи и часть электроники.
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Также российское Минобороны заявило, что якобы уничтожило весь расчет системы Patriot.
В Воздушных Силах намекнули, что ЗРК Patriot работал этой ночью
Юрий Игнат сказал, что Украина пытается соблюдать все стандарты НАТО и не комментировать информацию о ПВО. Спикер подчеркнул, что уничтожить ЗРК Patriot одним "Кинжалом" – нереалистично.
Если там и есть определенные повреждения, то, я думаю, они будут восстановлены,
– сказал Игнат.
Он добавил, что ЗРК Patriot, возможно, работал ночью 18 мая, когда российские военные снова нанесли массированный ракетный удар.
"Поэтому прошу всех сохранять спокойствие. Противовоздушная оборона работает и будет дальше защищать всех", – резюмировал Игнат.
Что известно о "повреждении" ЗРК Patriot
- Ночью 16 мая российские военные нанесли одну из самых плотных атак по Киеву, выпустив по столице сразу 18 ракет. Силы ПВО уничтожили все враждебные цели, в том числе 6 аэробалистических ракет "Кинжал".
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- После этого российские пропагандисты начали заявлять, что якобы поразили ЗРК Patriot. В Воздушных Силах ВСУ призвали не беспокоиться о судьбе ЗРК Patriot, объяснив, почему россияне не могли уничтожить комплекс.
- Также в Минобороны Украины рассказали, что соответствующими сообщениями Россия продвигает свой нарратив о военном могуществе государства.
- Впоследствии CNN со ссылкой на источники в правительстве США сообщило, что ЗРК Patriot действительно был поврежден. Однако координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби не подтвердил эту информацию.
- Кроме того, Джон Кирби подчеркнул, что США помогли бы Украине починить ЗРК Patriot, если повреждения имели место.