В частности, издание CNN отмечало, что в Штатах уже оценивается ущерб. В то же время представитель Совета Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби не смог подтвердить такую информацию.
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Patriot находится в рабочем состоянии
The New York Times пишет, что повреждена система ПВО Patriot находится в рабочем состоянии, несмотря на возможные повреждения.
Американские чиновники говорят, что система ПВО может сбивать любые цели, в том числе сверхзвуковые ракеты. Кроме того, в США считают, что скорее всего установку удастся отремонтировать, не вывозя ее за пределы Украины.
В то же время напомним, что спикер Воздушных сил Юрий Игнат заверил, что уничтожить Patriot с помощью "Кинжалов" невозможно. Прежде всего спикер пояснил, что дивизион состоит из командного пункта, радара, а также самих пусковых установок.
В командном пункте сидит боевое обслуживание, которое занимается отслеживанием целей, получает информацию о ситуации в воздухе в зоне своей ответственности. Кроме того, дивизион имеет радар и до 8 пусковых установок. Каждая оснащена четырьмя транспортно-пусковыми контейнерами. И следует понимать, что эти установки расположены отдельно друг от друга, чтобы обеспечивать боевую работу. По сути, пуски ракет.
Поэтому Игнат подчеркнул, что уничтожить систему "каким-то там" Кинжалом", невозможно.
Что известно об атаке Киева 16 мая
- Около 3 ночи 16 мая россияне нанесли ракетный удар по Украине. Оккупанты направили в Украину ракеты "Кинжал", "Калибр", С-400 и "Искандер-М", а также дроны-камикадзе типа "Шахед".
- В Воздушных Силах рассказали, что россияне атаковали Украину с северного, южного и восточного направлений.
- Из шести самолетов МиГ-31К было выпущено шесть аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 9 крылатых ракет "Калибр" – с кораблей в Черном море и три ракеты наземного базирования (С-400, "Искандер-М"). Украинским военным удалось уничтожить все 18 ракет.
- Падение обломков ракет было зафиксировано в Святошинском, Соломенском, Дарницком, Шевченковском и Оболонском районах. По предварительной информации, в Соломенском районе есть три пострадавших.