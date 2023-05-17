Зокрема, видання CNN зазначало, що у Штатах вже оцінюють збитки. Водночас представник Ради Білого дому з нацбезпеки Джон Кірбі не зміг підтвердити таку інформацію.

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Patriot перебуває в робочому стані

Видання The New York Times пише, що пошкоджена система ППО Patriot перебуває у робочому стані, попри можливі пошкодження.

Американські чиновники кажуть, що система ППО може збивати будь-які цілі, зокрема надзвукові ракети. Крім того, у США вважають, що, швидше за все, установку вдасться відремонтувати, не вивозячи її за межі України.

Водночас нагадаємо, що речник Повітряних сил Юрій Ігнат запевнив, що знищити Patriot з допомогою "Кинджалів" неможливо. Перш за все речник пояснив, що дивізіон складається з командного пункту, радара, а також самих пускових установок.

У командному пункті сидить бойова обслуга, яка займається відстеженням цілей, отримує інформацію про ситуацію у повітрі у зоні своєї відповідальності. Крім того, дивізіон має радар і до 8 пускових установок. Кожна оснащена чотирма транспортно-пусковими контейнерами. І слід розуміти, що ці установки розташовані окремо одна від одної, щоб забезпечувати бойову роботу. Власне, пуски ракет.

Тому Ігнат підкреслив, що знищити систему "якимось там "Кинджалом", неможливо.

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