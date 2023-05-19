В ведомстве подчеркнули, что именно по его приказу оккупанты захватили аэродром в Гостомеле еще в начале полномасштабного вторжения. Там же россияне уничтожили самый большой украинский самолет.

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СБУ разоблачила имя генерала, уничтожившего самолет "Мрия"

Правоохранители отметили, что для штурма стратегически важного аэродрома Концевой привлек спецназовцев воздушно-десантных войск и армейской авиации страны-агрессора. Тогда во время активных действий россияне уничтожили самолет Ан-225 "Мечта", считавшийся самым габаритным воздушным судном в мире.

В СБУ также установили, что российский генерал входит в состав высшего военного командования врагов, а также планировал, подготовил и осуществлял агрессию против нашей страны. Более того, Концевой еще с 2019 года занимался на территории России и Беларуси подготовкой десантников к поражению и захвату стратегических наземных целей в Украине.

Представители украинского ведомства отметили, что они собрали доказательства и сообщили о подозрении оккупанту за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и за развязывание и ведение войны, совершенное по предварительному сговору лиц. За это генералу грозит до 15 лет тюрьмы.

В заключение в СБУ заявили, что сейчас продолжаются комплексные меры, чтобы привлечь оккупанта к ответственности.

Что известно о российском генерале Концевом