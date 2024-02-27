Про те, що колишніх топпосадовців державного підприємства "Антонов" судитимуть, повідомляли ще улітку 2023 року. Навесні колишньому генеральному директору повідомили про підозру в службовій недбалості.

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Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини колишніх посадовців ДП "Антонов" – гендиректора та начальника підрозділу з авіабезпеки. Злочинні дії ексчиновників призвели до тимчасового захоплення стратегічно важливого аеродрому під час боїв за Київ та знищення літака АН-225 "Мрія",
– мовиться в повідомленні СБУ.

Там указано, що слідчі закінчили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.

Слідчі вважають, що напередодні повномасштабного вторгнення фігуранти не допустили військовослужбовців Національної гвардії України на територію Гостомельського аеропорту.

Бійці мали підготувати летовище до захисту, але в січні – лютому 2022 року посадовці розпорядилися заблокувати допуск українських військових на територію об'єкта.

Тепер фігурантів справи обвинувачують у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань. Нині обвинувачені перебувають під вартою, їм загрожує до 15 років тюрми.

Розслідування проводили за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Офісу генерального прокурора.

Мало того, що посадовці "Антонова" не допустили військовослужбовців Нацгвардії на територію аеропорту, – вони ще й категорично заборонили обладнати позиції, інженерні та фортифікаційні споруди для виконання бойових завдань.

Умисне зволікання керівників держпідприємства у допущенні військових на територію аеропорту надало можливість ворогу нанести вогневе ураження по особовому складу, літаках, автотранспортних засобах і спорудах летовища. Внаслідок ворожої атаки 27 лютого 2022 року було знищено літак Ан-225 "Мрія", а також інші літаки, які там перебували,
– пояснили прокурори.

В ОГП додали: дії обвинувачених призвели до втрати контролю над стратегічним та військовим об'єктом, а відтак росіяни окупували прилеглі до Гостомеля населені пункти Київської області. Все це створило загрозу національній безпеці України.

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  • "Мрія" була найбільшим літаком у світі. Те, що від неї залишилося, можна побачити на цих фото. Легендарний літак мають збудувати наново.
  • Служба безпеки України повідомила про підозру генералові, який наказав знищити літак. Це заступник командувача повітряно-десантними військами Росії Анатолій Концевой. Йому також загрожує до 15 років ув'язнення.