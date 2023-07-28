Зауважимо, що ще весною 2023 року йому повідомили про підозру. Судитимуть ексдиректора підприємства за факт службової недбалості.

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За службову недбалість може на довго опинитися за ґратами

Обвинувальний акт стосовно колишнього генерального директора ДП "Антонов" скерували до суду прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу генпрокурора. Сам обвинувачений наразі перебуває під вартою.

Зауважимо, що згідно з частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України, за службову недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки, передбачається покарання у вигляді:

позбавлення волі на строк від 2 до 5 років,

з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років,

зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Як зазначили в Офісі генпрокурора, в результаті обстрілів військовослужбовцями держави-агресора повітряне судно було знищено. Це завдало державі збитків на майже 8,5 мільярда гривень.

Зазначимо, що на початку березня 2023 року підозру оголосили не одному екскерівнику держпідприємства, чиї дії призвели до знищення "Мрії". Загалом СБУ зібрала ґрунтовну доказову базу на колишніх гендиректорів ДП "Антонов", його заступника та начальника підрозділу з авіабезпеки.

За даними правоохоронців, у період січня – лютого 2022 року посадовці прямо заборонили українським військовим зводити оборонні укріплення та фортифікаційні споруди на летовищі.

"Мрію" могли евакуювати до Німеччини

В Офісі генпрокурора також зазначили, що "Мрію" мали б своєчасно, до початку повномасштабного військового вторгнення, транспортувати з небезпечної зони. Однак оскільки екскерівник держпідприємства неналежно виконував свої службові обов’язки щодо забезпечення збереження майна, літак залишився на аеродромі "Антонов" у Гостомелі Київської області. Тож росіяни змогли його знищити.

Раніше ж, під час досудового розслідування, правоохоронці встановили, що АН-225 напередодні нападу Росії був технічно справний. Окрім того, на аеродромі була достатня кількість авіапального для виконання рейсу, а екіпаж був готовий до вильоту.

Відтак були можливості для евакуації повітряного судна в аеропорт у місто Лейпциг, що в Німеччині, який був для нього "другою домівкою". Однак ексдиректор ДП "Антонов" не віддав відповідного наказу та проігнорував доповіді та пропозиції підлеглих.

За даними Bild, "Мрія" мала полетіти до Німеччини відразу після початку повномасштабного вторгнення росіян. Ба більше, як повідомили журналісти, стоянки для українських літаків у цій державі були підготовлені ще 26 січня, тож евакуація літака була спланована заздалегідь.

Натомість супутникові знімки аеродрому в Гостомелі вказують на те, що найважливіші літаки навмисно залишили під ударом окупантів. Решта повітряних суден залишилася недоторканою.

Як повідомив капітан екіпажу Дмитро Антонов, вже 23 лютого ввечері, за пару годин до початку повномасштабної війни, він знаходився усередині повністю заправленого літака і був готовий відлітати. Однак цього не дозволили зробити "за вказівкою вищого керівництва".