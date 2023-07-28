Заметим, что еще весной 2023 года ему сообщили о подозрении. Будут судить экс-директора предприятия по факту служебной халатности.

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За служебную халатность может на долгое время оказаться за решеткой

Обвинительный акт в отношении бывшего генерального директора ГП "Антонов" направили в суд прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса генпрокурора. Сам обвиняемый находится под стражей.

Заметим, что согласно части 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины, за служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия, предусматривается наказание в виде:

лишения свободы на срок от 2 до 5 лет,

с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет,

со штрафом от 250 до 750 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или без такового.

Как отметили в Офисе генпрокурора, в результате обстрелов военнослужащими государства-агрессора воздушное судно было уничтожено. Это нанесло государству ущерб почти на 8,5 миллиарда гривен.

Отметим, что в начале марта 2023 года подозрение объявили не одному экс-директору госпредприятия, чьи действия привели к уничтожению "Мрии". СБУ собрала основательную доказательную базу на бывших гендиректоров ГП "Антонов", его заместителя и начальника подразделения по авиабезопасности.

По данным правоохранителей, в период января – февраля 2022 должностные лица прямо запретили украинским военным возводить оборонные укрепления и фортификационные сооружения на аэродроме.

"Мрию" могли эвакуировать в Германию

В Офисе генпрокурора также отметили, что "Мрию" должны были своевременно, до начала полномасштабного военного вторжения, транспортировать из опасной зоны. Однако поскольку экс-руководитель госпредприятия ненадлежаще выполнял свои служебные обязанности по обеспечению сохранности имущества, самолет остался на аэродроме "Антонов" в Гостомеле Киевской области. Так что россияне смогли его уничтожить.

Ранее, во время досудебного расследования, правоохранители установили, что АН-225 накануне нападения России был технически исправен. Кроме того, на аэродроме было достаточное количество авиатоплива для выполнения рейса, а экипаж был готов к вылету.

Следовательно, были возможности для эвакуации воздушного судна в аэропорт в город Лейпциг, что в Германии, который был для него "вторым домом". Однако экс-директор ГП "Антонов" не отдал соответствующий приказ и проигнорировал доклады и предложения подчиненных.

По данным Bild, "Мрия" должна была улететь в Германию сразу после начала полномасштабного вторжения россиян. Более того, как сообщили журналисты, стоянки для украинских самолетов в этом государстве были подготовлены еще 26 января, поэтому эвакуация самолета была спланирована заранее.

Взамен спутниковые снимки аэродрома в Гостомеле указывают на то, что важнейшие самолеты намеренно оставили под ударом оккупантов. Остальные воздушные суда остались неприкосновенными.

Как сообщил капитан экипажа Дмитрий Антонов, уже 23 февраля вечером, за пару часов до начала полномасштабной войны, он находился внутри полностью заправленного самолета и готов был улетать. Однако этого не позволили сделать "по указанию высшего руководства".