Служба безопасности собрала основательную доказательную базу на бывших гендиректоров ГП "Антонов", его заместителя и начальника подразделения по авиабезопасности.
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Препятствовали защите аэропорта
В СБУ отмечают, что в преддверии полномасштабного вторжения чиновники не допустили военнослужащих Национальной гвардии Украины на территорию Гостомельского аэропорта для подготовки к его защите.
Такие преступные действия привели к временному захвату стратегически важного аэродрома, окрестных населенных пунктов и уничтожению самолета АН-225 "Мрия".
Мы ведем объективное расследование этого дела. Те, кто фактически помог врагу уничтожить один из символов Украины, должны понести заслуженное наказание. И СБУ сделает для этого все необходимое. А новый самолет наше государство обязательно построит, потому что "Мрию", как и Украину, невозможно разрушить,
– отметил Председатель СБУ Василий Малюк.
Какое наказание ожидает чиновников
Правоохранители установили, что в период января – февраля 2022 должностные лица прямо запретили украинским военным возводить оборонные укрепления и фортификационные сооружения на аэродроме.
Для этого было отдано распоряжение заблокировать допуск бойцов Нацгвардии на территорию объекта.
Всем трем фигурантам сообщили о подозрении. Двум фигурантам избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Принимаются комплексные меры по привлечению к ответственности также бывшего заместителя гендиректора ГП "Антонов", который сейчас скрывается от правосудия. Он объявлен в розыск.
Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы.
Как россияне разрушили "Мрию": главное
- 27 февраля российские оккупанты в Гостомеле подожгли самый большой в мире самолет – "Мрия".
- Когда впоследствии украинские журналисты попали в Гостомель, увидели ужасную картину.
- Около десятка уникальных транспортных самолетов уничтожены или серьезно повреждены, среди них была и "Мрия".
- Бывший командир экипажа Ан-225 Дмитрий Антонов обвинил в этом бездействие руководства государственного предприятия "Антонов".
- Антонов рассказал, что за день до уничтожения "Мрии" – 26 февраля – поступило предложение о его перегоне. Однако ответа на это предложение так и не последовало.