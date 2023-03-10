Служба безопасности собрала основательную доказательную базу на бывших гендиректоров ГП "Антонов", его заместителя и начальника подразделения по авиабезопасности.

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Препятствовали защите аэропорта

В СБУ отмечают, что в преддверии полномасштабного вторжения чиновники не допустили военнослужащих Национальной гвардии Украины на территорию Гостомельского аэропорта для подготовки к его защите.

Такие преступные действия привели к временному захвату стратегически важного аэродрома, окрестных населенных пунктов и уничтожению самолета АН-225 "Мрия".

Мы ведем объективное расследование этого дела. Те, кто фактически помог врагу уничтожить один из символов Украины, должны понести заслуженное наказание. И СБУ сделает для этого все необходимое. А новый самолет наше государство обязательно построит, потому что "Мрию", как и Украину, невозможно разрушить,

– отметил Председатель СБУ Василий Малюк.

Какое наказание ожидает чиновников

Правоохранители установили, что в период января – февраля 2022 должностные лица прямо запретили украинским военным возводить оборонные укрепления и фортификационные сооружения на аэродроме.

Для этого было отдано распоряжение заблокировать допуск бойцов Нацгвардии на территорию объекта.

Всем трем фигурантам сообщили о подозрении. Двум фигурантам избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Принимаются комплексные меры по привлечению к ответственности также бывшего заместителя гендиректора ГП "Антонов", который сейчас скрывается от правосудия. Он объявлен в розыск.

Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы.

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