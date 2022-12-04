Об этом рассказал командир четвертой бригады оперативного реагирования Национальной гвардии полковник Артем Илюхин. Его бригада участвовала в боях на взлетной полосе аэродрома Гостомеля.
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Что украли россияне
Илюхин объяснил, что хоть "Мечту" разрушили в боях, но наибольший ущерб ей нанесли подразделения российской армии. По словам военного, россияне специально в нескольких местах поджигали воздушное судно. Полковник отметил, что представители летной школы России не раз были с командировками в Гостомеле.
Основные комплектующие детали, наиболее ценные, россияне забрали из самолета. "С корнями" вырваны платы, провода и т.д., – сообщил Илюхин.
Расследование по "Мечте"
В Службе безопасности Украины считают, что работники предприятия "Антонов" не приняли меры, чтобы защитить самолет. Кроме того, они мешали ВСУ организовать противовоздушную и наземную охрану аэродрома.
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