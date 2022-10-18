СБУ вместе с представителями Офиса генпрокурора провели ряд обысков. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности.

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Почему не удалось сохранить "Мрию"

Как оказалось, работники "Антонова", несмотря на предостережение государственных органов, не приняли надлежащих мер по сохранению самолета.

Также некоторые работники предприятия долго препятствовали ВСУ в организации противовоздушной и наземной охраны аэродрома. Все это привело к уничтожению АН-225 и нескольких самолетов.

Сейчас изучают дополнительные детали этого дела и проводят необходимые экспертизы, после которых будут приняты дальнейшие процессуальные решения.

В то же время при установлении лиц, виновных в подрывной деятельности против Украины, выявлены и факты других преступлений. Так, бывшего гендиректора "Антонов" разоблачили на организации незаконной переправки за границу украинцев призывного возраста.

По данным следствия, в марте этого года чиновник подал в Госпогранслужбу список сотрудников, выезжающих за границу для техобслуживания самолетов. Но в состав группы командировочных он включил посторонних лиц. Среди них – его близкий родственник.

Таким образом, уклонисты смогли пересечь границу под видом специалистов-авиастроителей.

По этому факту экс-директору уже сообщили о подозрении по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

Продолжаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств преступных действий фигуранта и других лиц, виновных в уничтожении АН-225 "Мрия",

– добавили в СБУ.

Что известно об уничтожении самолета "Мрия"

В начале полномасштабного вторжения "Мрия" находилась в Гостомеле. 27 февраля оккупанты попали в легенду украинской авиации.

Бывший командир экипажа Ан-225 Дмитрий Антонов обвинил в этом бездействие руководства государственного предприятия "Антонов".

Антонов рассказал, что за день до уничтожения "Мрии" – 26 февраля – поступило предложение о ее перегоне. Однако ответа на это предложение так и не последовало.

Кстати, исполняющего полномочия генерального директора ГП "Антонов" Сергея Бычкова отстранили от работы на время служебного расследования.

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