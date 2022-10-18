СБУ разом з представниками Офісу генпрокурора провели низку обшуків. Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки.

До теми СБУ перевіряла, чи причетні працівники "Антонова" до знищення легендарної "Мрії"

Чому не вдалося зберегти "Мрію"

Як виявилось, працівники "Антонова", попри застереження державних органів, не вжили належних заходів до збереження літака.

Також деякі працівники підприємства тривалий час перешкоджали ЗСУ в організації протиповітряної та наземної охорони літовища. Усе це призвело до знищення АН-225 та ще кількох літаків.

Наразі вивчають додаткові деталі цієї справи та проводять необхідні експертизи, після яких буде прийнято подальші процесуальні рішення.

Водночас під час встановлення осіб, винних у підривній діяльності проти України, виявлено й факти інших злочинів. Так, колишнього гендиректора "Антонова" викрито на організації незаконного переправлення за кордон українців призовного віку.

За даними слідства, у березні цього року посадовець подав до Держприкордонслужби список співробітників, які виїжджають за кордон для техобслуговування літаків. Але до складу групи на відрядження він включив сторонніх осіб. Серед них – його близький родич.

Таким чином, ухилянти змогли перетнути кордон під виглядом фахівців-авіабудівельників.

За цим фактом ексдиректору вже повідомили про підозру за статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочинних дій фігуранта та інших осіб, винних у знищенні АН-225 "Мрія"

– додали в СБУ.

Що відомо про знищення літака "Мрія"

На початку повномасштабного вторгнення "Мрія" перебувала у Гостомелі. 27 лютого окупанти поцілили у легенду української авіації.

Колишній командир екіпажу Ан-225 Дмитро Антонов звинуватив у цьому бездіяльність керівництва державного підприємства "Антонов".

Антонов розповів, що за день до знищення "Мрії" – 26 лютого – надійшла пропозиція про його перегін. Проте відповіді на цю пропозицію так і не було.

До речі, виконувача повноважень генерального директора ДП "Антонов" Сергія Бичкова відсторонили від діяльності на час службового розслідування.

Варте уваги – Дмитро Антонов розповів про зруйновану "Мрію": дивіться відео