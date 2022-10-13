Службовців "Антонов" перевіряють щодо імовірної співпраці з Росією, що могло призвести до знищення найбільшого у світі літака Ан-225 "Мрія" на початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

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Про що розповіли в Офісі генпрокурора

Справу розслідують у Головному слідчому управлінні СБУ. Слідчі дії тривають й вже провели низку експертиз.

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактом можливого надання посадовими особами "ДП "Антонов" допомоги іноземній державі, Росії, або її представникам в проведенні підривної діяльності проти України, що призвело до знищення повітряного судна Ан-225 "Мрія" та інших під час військової агресії збройних сил російської федерації,

– мовиться у повідомленні.

Також в Офісі Генпрокурора поінформували, що працівники Головного слідчого управління Нацполіції розслідують справу за фактом неналежного виконання посадовцями ДП "Антонов" своїх службових обов'язків. Адже під час повномасштабного вторгнення службовці не евакуювали літак Ан-225 "Мрія", що призвело до його знищення.

Літак можна було б врятувати

Нагадаємо, що на початку повномасштабного російського вторгнення "Мрія" перебувала у Гостомелі. 27 лютого російські окупанти поцілили у легенду української авіації.

Колишній командир екіпажу Ан-225 Дмитро Антонов вважає, що "Мрію" звинувачує у цьому бездіяльність керівництва державного підприємства "Антонов". Він також розповів, що за день до знищення "Мрії", 26 лютого, надійшла пропозиція про його перегін. Тоді НАТО і NSPA пропонували перебазувати флот в Лейпциг з усім персоналом, екіпажем і запчастинами. Проте відповіді на цю пропозицію так і не було.

Відомо, що виконувача повноважень генерального директора ДП "Антонов" Сергія Бичкова відсторонили від діяльності на час службового розслідування.

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