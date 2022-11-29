Инцидент произошел в селе Новониколаевка в Токмакском районе, куда россияне приехали на БМП. Оккупанты выломали двери в пустых домах, из которых уехали местные жители, и сели пьянствовать.
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Оккупанты на БМП гоняли селом
Мобилизированные настолько сильно напились алкоголя, что начали лазить по другим домам. Оккупанты вытащили из шкафов одежду, подушки, женские куртки и свитера, а также нижнее белье. Все это они сложили в свой БМП.
После этого гуляния россиян не закончилось: они сели в БМП и начали гонять по селу. Чтобы усмирить захватчиков, так называемый староста села вызвал представителей комендатуры.
Мобилизированных солдат забрали вместе с награбленным, оставив дома с выбитыми дверями.
Сообщается, что в селе нет алкоголя, потому что им запрещено торговать. Российские военные привезли все с собой, оставив в домах доказательства – пустые бутылки с этикеткой водки, изготовленной в Белгороде.
Что известно о мобилизованных из России
- В сентябре из-за неудач в Украине кремлевскому диктатору Владимиру Путину пришлось объявить о мобилизации в России. По данным россиян, якобы было мобилизовано 300 тысяч человек.
- Эксперты сообщали, что Россия не справилась с мобилизацией и бросала на фронт солдат без подготовки. По данным Генштаба ВСУ, с 24 октября по 24 ноября в Украине погибло рекордное количество российских солдат – 17 470. Это даже больше, чем в первый месяц войны.
- Прогнозируют, что весной 2023 года потери россиян могут стремительно возрасти: количество убитых оккупантов может превысить 100 тысяч. Потому в России уже готовят новую волну мобилизации.
Обратите внимание – российские мобилизованные жалуются на ужасающие условия: смотрите видео