Про це розповів командир четвертої бригади оперативного реагування Національної гвардії, полковник Артем Ілюхін. Його бригада брала участь у боях на злітній смузі летовища Гостомеля.
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Що вкрали росіяни
Ілюхін пояснив, що хоч "Мрію" зруйнували у боях, але найбільших збитків їй завдали підрозділи російської армії. За словами військового, росіяни спеціально у кількох місцях підпалювали повітряне судно. Полковник зазначив, що представники льотної школи Росії не раз були з відрядженнями у Гостомелі.
Основні комплектувальні деталі, які є найбільш цінними, росіяни забрали з літака. "З коренями" видерті плати, проводи тощо, – повідомив Ілюхін.
Розслідування щодо "Мрії"
У Службі безпеки України вважають, що працівники підприємства "Антонов" не вжили заходів, щоб захистити літак. Крім цього, вони заважали ЗСУ організувати протиповітряну та наземну охорону летовища.
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