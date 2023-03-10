Об этом пишет политолог Тарас Загородний. По его словам, три бывших руководителя из ГП "Антонов" получили от СБУ подозрения за то, что своими действиями помогли россиянам уничтожить "Мрию"

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Именно они сознательно не пускали Нацгвардию для охраны Гостомельского аэродрома и запретили украинским военным возводить оборонные укрепления.

Очевидно, что СБУ системно заработала по выявлению предателей на предприятиях украинского ВПК. И посадками в ГП "Антонов" и "Мотор Сич" очищает военно-промышленный комплекс от пророссийских элементов. Поэтому посадки из-за уничтоженной "Мрии" – очень знаковые. А без системной очистки ВПК от пророссийского влияния, нормального развития этой отрасли не будет,

– отмечает Загородний.

Он добавляет, что Глава СБУ Малыш в начале войны сам воевал под Гостомелем. И его лично задело предательство эксдиректора "Антонова".

"Однако, думаю, дело не только в этом. Очевидно, что СБУ системно заработала по выявлению предателей на предприятиях украинского ВПК", – резюмирует политолог.

Напомним, ранее СБУ провела обыски и вручила подозрения руководителям ГП "Антонов".

Ранее Председатель СБУ Василий Малыш отмечал, что среди первоочередных задач СБУ – борьба с коллаборантами и предателями всех уровней. При этом он подчеркнул, что это требует от спецслужбы комплексного подхода, когда каждое направление деятельности развивается одинаково качественно и равномерно.