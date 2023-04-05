Экс-чиновник, несмотря на оговорку государственных органов, не обеспечил передислокацию самолета в безопасное место. При этом он знал о прекращении страхового покрытия на это воздушное судно.

Кстати За час до вторжения "Мрия" была готова лететь в Германию, но экипажу не разрешили, – Bild

Сумма нанесенного государству ущерба составляет более 8,4 миллиарда гривен. Российские войска уничтожили "Мрию", которая была в аэропорту в поселке Гостомель.

"Мрию" должны были перевезти в Германию

В ходе досудебного расследования стражи порядка установили, что самолет АН-225 "Мрия" накануне нападения России был технически исправен. На аэродроме в Гостомеле было достаточное количество авиатоплива для выполнения рейса, экипаж был готов к вылету.

Полиция отмечает, что были все возможности для эвакуации воздушного судна в аэропорт в город Лейпциг в Германии. Однако экс-директор ГП "Антонов" не отдал соответствующий приказ и проигнорировал доклады и предложения подчиненных.

Подозрение экс-директору ГП "Антонов": / Фото Нацполиции:

Подозрение в халатности

Следователи сообщили экс-директору о подозрении в служебной халатности. Кроме того, следователи проверяют информацию о возможности эвакуации еще 6 самолетов, в том числе Ан-124 "Руслан". Суда также находились на территории аэропорта.

Подозреваемый находится под стражей без возможности внесения залога. Кстати, ранее фигурант уже имел подозрение. Это касается препятствования законной деятельности ВСУ по охране и обороне аэродрома.