Експосадовець, попри застереження державних органів, не забезпечив передислокацію літака в безпечне місце. При цьому він знав про припинення страхового покриття на це повітряне судно.

До речі За години до вторгнення "Мрія" була готова летіти у Німеччину, але екіпажу не дозволили, – Bild

Сума завданих державі збитків становить понад 8,4 мільярда гривень.

"Мрію" мали перевезти в Німеччину

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що літак АН-225 "Мрія" напередодні нападу Росії був технічно справний. На аеродромі в Гостомелі була достатня кількість авіапального для виконання рейсу, екіпаж був готовий до вильоту.

Поліція наголошує, що всі можливості для евакуації повітряного судна в аеропорт у місто Лейпциг, що в Німеччині. Проте ексдиректор ДП "Антонов" не віддав відповідного наказу та проігнорував доповіді та пропозиції підлеглих.

Підозра у недбалості

Слідчі повідомили ексдиректору про підозру у службовій недбалості. Крім того, слідчі перевіряють інформацію щодо можливості евакуації ще 6 літаків, зокрема Ан-124 "Руслан". Судна також перебували на території аеропорту.