За 27 лютого Сили оборони приземлили аж два ворожі літаки. Олещук показав падіння одного з російських винищувачів.

Дивіться також Наскільки важлива ліквідація екіпажу А-50: в Повітряних силах дали відповідь

У Повітряних силах показали, як падає ворожий Су

Командувач Повітряних сил Микола Олещук показав, як падає російський літак.

На фото не знак оклику і не знак питання, це – палаюча російська "сушка". Щоб ніхто не сумнівався!

– вкотре потролив він окупантів.



Момент падіння російського Су / Фото Микола Олещук

Що відомо про збиття двох російських Су за один день

На Сході України близько десятої дня збили літак окупантів – винищувач-бомбардувальник Су-34. Повідомляючи цю новину, командувач Повітряних сил закликав російських пілотів замислитися і прощатися з рідними перед кожним вильотом.

Від 24 лютого 2022 року це вже 341 знищений російський літак і друга підбита "сушка" за останні 7 днів.

Другий за день Су-34 збили близько 14-ї на тому ж напрямку, що й зранку. Микола Олещук написав, що "при таких втратах бойової та спеціальної авіації росіяни мали б замислитись, принаймні на якийсь час припинити авіаційні штурми".