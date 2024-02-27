За 27 февраля Силы обороны приземлили целых два вражеских самолета. Олещук показал падение одного из российских истребителей.

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В Воздушных силах показали, как падает вражеский Су

Командующий Воздушными силами Николай Олещук показал, как падает российский самолет.

На фото не восклицательный знак и не вопросительный знак, это – горящая российская "сушка". Чтобы никто не сомневался!

– в очередной раз потроллил он оккупантов.



Момент падения российского Су / Фото Николай Олещук