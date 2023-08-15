У мережу виклали ексклюзивні кадри. На них можна побачити "Мрію" через півтора року. А точніше те, що залишилося від легендарного літака, який знищили росіяни, коли принесли в Україну свій так званий "русскій мір".

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Що залишилося від "Мрії"



Що залишилося від Ан-225 "Мрія" / Фото Ігоря Лесіва

Почнімо з того, що "Мрія" існувала в єдиному екземплярі. Найбільший літак у світі росіяни знищили в аеропорту Гостомель.

Від величного літака залишилася лише частина. Але в ній усе ще впізнається повітряне судно, яке вражало людей по всьому світу.



Що залишилося від Ан-225 "Мрія" / Фото Ігоря Лесіва

Відомо, що з Ан-225 демонтували крило, а також хвостове оперення. Попри це, контури найбільшого у світі літака вгадуються у його силуеті.

Зауважимо, що внаслідок атаки найбільше постраждала саме носова частина "Мрії". Кабіна пілотів з усім обладнанням, носова секція фюзеляжу, двигун, шасі та частина крила згоріли вщент.



Що залишилося від Ан-225 "Мрія" / Фото Ігоря Лесіва

Повернімося до хвостового оперення, яке вдалося зберегти. Воно знадобиться у побудові новенького Ан-225. Цікаво, що над двигунами повітряного судна працюють ось уже кілька місяців.

Звернімо увагу! "Мрія" оснащувалася шістьма двигунами Д-18Т. Такі ж стоять на літаках Ан-124 "Руслан" з флоту державного підприємства "Антонов".

Варто зауважити, що підприємству вдалося відремонтувати три з шести двигунів літака. Про це навесні 2023 року розповів заступник гендиректора Максим Саноцький. Два з них стали запасними частинами для Ан-124.



Що залишилося від Ан-225 "Мрія" / Фото Ігоря Лесіва

Слід розуміти, що наявність запчастин для "Русланів" гостро важлива. Усе тому, що ці повітряні судна не мають довго простоювати без роботи.



Що залишилося від Ан-225 "Мрія" / Фото Ігоря Лесіва

Причина проста: українські Ан-124 працюють на державу та заробляють для неї кошти. Крім того, їх використовують для транспортування оборонного озброєння для України.



Що залишилося від Ан-225 "Мрія" / Фото Ігоря Лесіва​

Наостанок зауважимо, що ексдиректора ДП "Антонов" судитимуть. Як зазначають правоохоронці, знищення "Мрії" можна було б уникнути, якби не службова недбалість.