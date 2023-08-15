В сеть выложили эксклюзивные кадры. На них можно увидеть "Мрию" через полтора года. А точнее то, что осталось от легендарного самолета, уничтоженного русскими, когда принесли в Украину свой так называемый "русский мир".

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Что осталось от "Мрии"



Что осталось от Ан-225 "Мрия" / Фото Игоря Лесива

Начнем с того, что "Мрия" существовала в единственном экземпляре. Крупнейший самолет в мире россияне уничтожили в аэропорту Гостомеля.

От величественного самолета осталась только часть. Но в ней все еще узнается воздушное судно, поражавшее людей по всему миру.



Что осталось от Ан-225 "Мрия" / Фото Игоря Лесива

Известно, что с Ан-225 демонтировали крыло, а также хвостовое оперение. Тем не менее, контуры крупнейшего в мире самолета угадываются в его силуэте.

Заметим, что в результате атаки больше всего пострадала именно носовая часть "Мрии". Кабина пилотов со всем оборудованием, носовая секция фюзеляжа, двигатель, шасси и часть крыла сгорели дотла.



Что осталось от Ан-225 "Мрия" / Фото Игоря Лесива

Вернемся к хвостовому оперению, которое удалось сохранить. Оно пригодится в построении нового Ан-225. Интересно, что над двигателями воздушного судна работают уже несколько месяцев.

Обратим внимание! "Мрия" оснащалась шестью двигателями Д-18Т. Такие же стоят на самолетах Ан-124 "Руслан" из флота государственного предприятия "Антонов".

Следует заметить, что предприятию удалось отремонтировать три из шести двигателей самолета. Об этом весной 2023 рассказал заместитель гендиректора Максим Саноцкий. Два из них стали запасными частями для Ан-124.



Что осталось от Ан-225 "Мрия" / Фото Игоря Лесива

Следует понимать, что наличие запчастей для "Русланов" остро важно. Все потому, что эти воздушные суда долго не должны простаивать без работы.



Что осталось от Ан-225 "Мрия" / Фото Игоря Лесива

Причина проста: украинские Ан-124 работают на государство и зарабатывают для него деньги. Кроме того, они используются для транспортировки оборонного вооружения для Украины.



Что осталось от Ан-225 "Мрия" / Фото Игоря Лесива

Напоследок заметим, что экс-директора ГП "Антонов" будут судить. Как отмечают правоохранители, уничтожение "Мрии" можно было бы избежать, если бы не служебная халатность.